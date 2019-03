Veel vraagtekens bij peiling cameratoezicht bedrijventerreinen

video Drie Deventena­ren fietsen zich een weg naar de Special Olympics in Abu Dhabi

6:24 Abiesh (18) weet precies hoeveel dagen, hoeveel uren het nog is, dat ze weg gaan. De g-wielrenner van De Zwaluwen mag naar de Special Olympics in Abu Dhabi. Samen met coach en mederenner Hugo (20) gaat hij morgen weg. En waar de renners vooral vol zijn van wat ze gaan meemaken, haalt coach Rick Tuinman nog even adem. ,,Ik kan gaan genieten als alle sporters inclusief koffers en paspoorten in het vliegtuig zitten", grijnst hij met enig voorbehoud.