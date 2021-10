Veelbesproken fietspad Mimik blijft definitief bínnen stadsmuur, einde aan gedoe en rechtszaak

Petitie tegen fietspad voor filmthea­ter: ‘Veel Deventena­ren ergeren zich hier kapot aan’

3 juli Het is het meest besproken stukje fietsstrook in Deventer, ter hoogte van filmtheater Mimik. Dat fietsers daar over de Welle moeten, stoort Marco Sanders zó enorm, dat de Deventenaar een petitie is begonnen. Doel: dat fietspad moet terug naar waar het lag, bínnen de stadsmuur. ,,Er zijn zoveel Deventenaren die hier niets van begrijpen, hopelijk luistert de politiek naar dit geluid.”