Veertien boerenacties bij wegen afgelopen nacht: brandende hooibalen bij Bathmen en Markelo

Het was een relatief rustige nacht en begin van de dag als het gaat om boerenprotesten. In onze regio moest de brandweer alleen uitrukken voor brandende hooibalen langs de A1 bij Bathmen en Markelo.

Die balen waren achtergelaten na de boerenprotesten van gisteren, waarbij levensgevaarlijke afvaldumpingen plaatsvonden op de A1, A28 en A50. Op de A35 blokkeerden boeren de weg door te gaan barbecueën bij knooppunt Azelo.

Rook

De hooibalen die vannacht in brand werden gestoken, lagen in de berm van de toerit op de A1, vanuit Bathmen richting afslag Holten/Lochem. Brandweereenheden uit Bathmen en Deventer blusten de brandende balen rond 03.00 uur. Daarbij kwam zo veel rook vrij, dat er bijna geen zicht meer was op de af- en oprit.

Verderop bij de afslag Markelo/Holten werd eveneens een grote baal hooi in brand gestoken. Ook werd er een grote bult met puin, plastic en andersoortig afval gedumpt. ,,Of dat materiaal ook asbest bevatte, kan ik niet bevestigen’’, aldus woordvoerder Diana Inkelaar van Veiligheidsregio IJselland.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft beide rijstroken vannacht afgesloten en is op zoek naar een aannemer die de troep wil opruimen. Of de balen in brand zijn gestoken door boze boeren of sympathisanten van hun stikstofprotest, is nog onduidelijk.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldt dat er ook in de rest van het land op enkele plekken troep is gedumpt en hier en daar een hooibaal in brand is gestoken. Onder meer op de A7 bij Abbekerk, Marum en Wieringerwerf en naast de Wijkertunnel op de A9.

Voor middernacht waren er verder op de A7 bij Winschoten en de N18 bij Varsseveld trekkers op de weg. Volgens Rijkswaterstaat zijn er momenteel geen nieuwe, door boeren opgeworpen blokkades die het verkeer hinderen.

