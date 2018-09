Veertigjarig bestaan Centrumgarage Deventer reden voor een feestje

Een bescheiden feestje in het centrum van Deventer volgende week. In de Centrumgarage (achter de Hema) gaat vrijdag 14 september het glas omhoog vanwege het 40-jarig bestaan van... de Centrumgarage. Thierry van Voorst tot Voorst, bedrijfsleider van de in 1978 geopende parkeergarage, licht toe.

Er is een boek aangekondigd over de parkeergarage. Hoe bijzonder is dit lustrumjaar?

„Heel bijzonder. Dat heeft vooral te maken met onze ontstaansgeschiedenis. De Centrumgarage is niet maar zo een parkeergarage, maar de uitkomst van een gezamenlijke inspanning van Deventer binnenstadondernemers. Zij staken eind jaren 60 al de koppen bij elkaar om de haalbaarheid van een parkeergarage in het centrum van de stad te onderzoeken. Ze gingen zelf bij andere winkeliers langs om geld in te zamelen. Uiteindelijk, jaren later met hulp van subsidies en een hypotheek, kwam de financiering rond. Dit is echt een garage vóór en dóór de middenstand."

Is er zoveel te vertellen over de parkeergarage dat er een boek over kan worden samengesteld?

„Zeker, want de Centrumgarage heeft zich in de loop der jaren behoorlijk ontwikkeld. Maar één van de belangrijkste redenen om nu een boek uit te brengen en niet over tien jaar, tijdens het officiële jubileumjaar, is dat veel van de hoofdrolspelers in de ontstaansgeschiedenis nog in leven zijn. Sommigen zijn al ver in de negentig. Zij kunnen hun verhaal nu nog op laten tekenen."

Hoe heeft de garage zich ontwikkeld dan? De essentie is toch hetzelfde: je kan in- en uitrijden en voor parkeren moet je betalen.

„Klopt. Maar er is veel veranderd. We zijn bijvoorbeeld pas sinds 2007, na een grote verbouwing, een 24-uurs parkeergarage. Daarvóór moesten mensen soms letterlijk rennen om hun auto nog op tijd uit de parkeergarage te halen, omdat de deuren 's avonds om 19.00 uur dichtgingen. Over dat soort dingen heeft auteur Henk J. van Baalen een prachtig boek volgeschreven."

Hoe gaat het met de parkeergarage?

„Goed. Het gebouw is misschien wat verouderd, maar we werken met de meest moderne apparatuur en het aantal bezoekers groeit nog steeds. We hoeven dus absoluut niet onder te doen voor grote parkeerbedrijven als Q-park. Tegelijkertijd zijn we ons Deventer-DNA niet verloren en hebben we nog steeds korte lijnen met de ondernemers in het centrum."