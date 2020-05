Veilig shoppen, Deventer doet er alles aan, maar denkt ook aan strengere coronamaatregelen

Horeca inventief en empathisch: ‘ruilverka­ve­ling’ terrassen in Deventer

8:35 De Deventer horeca is naarstig op zoek naar extra terrasruimte nu de heropening van cafés en restaurants in de open lucht aanstaande is. Vooral buiten de grote pleinen is de capaciteit echter beperkt en wordt inventiviteit en empathie gevraagd van ondernemers.