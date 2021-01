‘Veiligheid op NS-station Deventer neemt af met sluiten servicebalie’

video Drone neemt schade op rond flat na verwoesten­de vuurwerk­bom in Deventer: toch meer schade dan eerder gezien

12 januari Alleen de dichtgeplakte ruiten herinneren in eerste oogopslag aan de verwoestende explosie in de nieuwjaarsnacht. Twintig huizen werden in Deventer vernield door een in elkaar geknutselde vuurwerkbom. Maar misschien is de schade wel veel groter. Daarom neemt verzekeraar Centraal Beheer vandaag een kijkje met een drone.