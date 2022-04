Veiling in Rollecatekwartier levert 2450 euro op voor opvang van Oekraïense vluchtelingen

Vincent en Yvette uit Teuge gooien hun Duitse B&B weer open: ‘In stijl, met bier en bratwurst!’

Vincent Knol en Yvette Bosch uit Teuge dromen weer van mooie tijden nadat ze zich afgelopen zomer in een nachtmerrie waanden. Toen - medio juli - werd hun B&B in het Duitse plaatsje Fuchshofen in de Eiffel verwoest bij een overstroming van het anders zo lieflijke riviertje de Ahr. Vanavond gaan ze weer open. Met een feestje voor iedereen die ze heeft geholpen om hun B&B op te knappen.

1 april