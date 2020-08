Verbazing in Deventer na opvallende maatregel in centrum: 'Dat heb ik nog nooit gezien’

Nee, de Korte B. in Deventer is niet het decor voor de verkiezing Sterkste man van Nederland. Van een verdwaalde vrachtwagen die midden in de binnenstad een bos hout heeft verloren is ook geen sprake. Een natuurspeelplek is het ook niet. Wat dan wel? Een opvallende Deventer oplossing in de strijd tegen het wildparkeren van fietsen.