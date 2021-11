Verbazing in Voorster politiek rond overstap Suelmann naar VVD Liberaal-2000: 'Ze ruilt haar principes in’

update | Video De Scheg in Deventer ontruimd na brand: hulpdien­sten geven complex weer vrij

In het Deventer sport- en recreatiecentrum De Scheg is vanmiddag rond vijf uur brand uitgebroken in het ketelhuis. Getuigen spraken van hevige rookontwikkeling in een van de trappenhuizen van het complex. Het gehele zwembad en de naastgelegen sporthallen, fysiotherapieruimtes en kantoren werden ontruimd. Het complex werd rond 18.15 uur weer vrijgegeven.

9 november