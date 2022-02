Verbeteren van probleembussen Keolis gaat met horten en stoten

Anneke van Giersber­gen treedt op in Deventer Schouwburg: ‘Als ik Kate Bush zou imiteren, val ik hard door de mand’

Ze heeft een voorliefde voor metal en rock, maar is vooral een veelzijdig artiest. Anneke van Giersbergen speelde al op alle grote festivals in Europa en is nu toe aan haar vierde theatertournee. Daarin brengt ze een ode aan Kate Bush. Op donderdag 3 maart staat ze in de Deventer Schouwburg.

23 februari