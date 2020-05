Verbod landtong Deventer ingetrokken, corona-borden uit parken verdwijnen

Ruzie na bijtinci­dent Colmschate nog niet gesust: stel durft niet terug naar huis

28 mei Een Colmschater stel durft nog steeds niet terug naar huis na een uit de hand gelopen ruzie over een bijtincident. De hond van het stel beet vorige week een klein hondje van het naastgelegen woonwagenkamp dood en dat pikten de eigenaren niet. In de straat hangen inmiddels bewakingscamera’s en de gemeente probeert de rust in de wijk te herstellen.