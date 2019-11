Verbond gaat financieel misbruik van ouderen in Deventer tegen

Een landelijke campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om financiële uitbuiting van ouderen tegen te gaan, is voor bedrijven en partijen in Deventer niet genoeg. Een lokaal verbond speurt naar schrijnende situaties.

In een video van VWS toont een oudere vrouw op een kartonnen bord de tekst ‘Mijn kleindochter deed boodschappen met mijn pinpas. Nu heb ik geen geld meer.’ Dat iemand daar openlijk voor uitkomt, is volgens initiatiefnemer Marise van Schooten van Meldpunt Bijzondere Zorg in Deventer eerder uitzondering dan regel.

Domme dingen

En daarom willen notariskantoor Notarieel, Bureau Degen, Meldpunt Bijzondere Zorg, Rabobank, sociale wijkteams, Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) en de politie financieel misbruik ook op lokale schaal aanpakken. ,,Mensen schamen zich heel gauw. Als ze daarvoor uitkomen, geven ze ook toe domme dingen te hebben gedaan. En als ze erover praten met de dader, komt die persoon misschien niet meer. Terwijl hij altijd wel de boodschappen doet.’’

Misbruik bij eenzame mensen

Concrete cijfers over het aantal slachtoffers in Deventer heeft Van Schooten niet. Wel zijn er praktijkvoorbeelden. Volgende week krijgen medewerkers van de betrokken bedrijven en partijen informatie daarover tijdens de officiële start van de samenwerking. Vervolgens zoeken die medewerkers contact met ouderen.

Zoals wijkagent Vincent Slettenhaar, die regelmatig kwetsbare ouderen treft. ,,Dan kan het best zijn dat ik iets constateer dat niet pluis is. Lokaal kunnen we zo een vuist maken tegen dit probleem. Ik wijs ouderen er graag op dat ze kwetsbaar zijn als ze pinnen in de supermarkt. Of als een onbekend iemand aan de deur staat voor de bekende babbeltruc.’’

Eenzaam

Eenzame ouderen vormen een belangrijke doelgroep. ,,Eenzame mensen vinden het fijn contact met anderen te hebben en halen vanuit die gedachte andere mensen binnen. Misbruik ligt dan op de loer’’, zegt Van Schooten. Ze haalt een voorbeeld van een oudere vrouw uit Deventer aan. ,,Zij dacht een relatie met een man in Engeland op te bouwen. Die liet weten geld nodig te hebben om via rechtszaken een verhuizing naar Nederland af te dwingen. Ze bleef overtuigd van het liefdesverhaal, maar we hebben het uiteindelijk wel kunnen stoppen.’’

Dubieuze transacties

De betrokken partijen willen zoveel mogelijk ouderen bereiken om ze te waarschuwen voor financiële uitbuiting. De rol van de Rabobank is het opsporen van dubieuze transacties, de notaris trekt bij het verbond aan de bel als die bedenkingen heeft bij een testament. ,,En als iemand het idee heeft dat vreemde mensen bij die man of vrouw naar binnen gaan, dan pakken wij op’’, zegt Marise van Schooten, die ook voor Meldpunt Bijzondere Zorg werkt.