Verbouwing Deventer daklozenopvang gaat door ondanks misrekening: ‘Geen tweede Mimik’

Horeca teleurge­steld over ‘uitgekleed’ Deventer op Stelten op de Brink

Deventer Op Stelten keert dit jaar weer helemaal terug, maar bij sommige ondernemers in het centrum zijn twijfels over de ‘nieuwe’ opzet. ,,Het is jammer dat er met zo’n prachtig evenement geen grote hoofdact op de Brink is”, reageert horeca-ondernemer Hans Huberts van café Persee.

7:00