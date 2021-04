Verbouwing laatste leegstaande kerk in Deventer is langdurig gebed

Stadstrou­ba­dour krijgt blessure­tijd om Deventer te bezingen: ‘Corona maakt het lastig’

11 april Hij werd begin 2020 geïnstalleerd als eerste Deventer Stadstroubadour: Maarten van Veen. Met optredens op straat, bij evenementen, in buurthuizen of in verzorgingstehuizen zou Van Veen stad en buitengebied in woord en muziek kleur geven. Corona speelt de (taal)muzikant parten. ,,Daar sta je dan met een handjevol mensen, zo komt het niet goed van de grond.”