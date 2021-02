Verbouwing voor De Scheg in Deventer, volleybalclub Avior krijgt vaste thuisbasis

Buren Deventer daklozenop­vang: wethouder verkondigt onjuisthe­den over over­last

17:42 Wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks) heeft tegenover de politiek ‘aperte onjuistheden’ verkondigd over de overlast rond de opvang voor daklozen en verslaafden in de binnenstad. Dat schrijft Belangenvereniging Polstraat en omgeving in een brief aan de gemeenteraad van Deventer, die op het punt staat te besluiten over een miljoenenverbouwing van de opvang.