Verdacht pakketje? Dagelijkse kost voor de NS

Een vergeten voorwerp, aangemerkt als verdacht pakketje, dat gisteren het treinverkeer rond station Deventer urenlang ontregelde. Het blijkt geen uitzondering. In tegendeel: gemiddeld wordt er elke dag wel zo’n melding gedaan op en rond het spoor. Maar wanneer is iets verdacht?

Haastig liep het NS-personeel gistermiddag heen en weer langs perron 3 op het centraal station van Deventer. De trein die er net was aangekomen werd volledig leeggehaald. Een afzetlint en een oproep om achter muren te gaan staan hield nieuwsgierige reizigers op afstand. Een verdacht pakketje, zo verklaarden medewerkers van het spoorwegbedrijf. Drie uur later liep de situatie met een sisser af: het bleek een ‘vergeten voorwerp’, communiceerde de politie. Het lint kon weg. Het perron werd weer in gebruik genomen.

Eén per dag

Een verdacht pakketje, het blijkt voor de NS inmiddels geen uitzonderlijke situatie meer. ,,Maandelijks krijgen we zo’n dertig meldingen van verdachte voorwerpen in de treinen of op stations”, vertelt woordvoerder Erik Kroeze. ,,Dat is er dus gemiddeld één per dag. Een aantal dat de laatste jaren al geldt.’’ Het gaat dan om meldingen die na een eerste check door de NS-medewerkers worden doorgegeven.

Toilet

Quote We willen kwaadwillenden niet wijzer maken Woordvoerder NS Het NS-personeel wordt dan ook getraind op dit soort situaties. ,,Ja, daar worden onze medewerkers voor opgeleid”, bevestigt Kroeze. Dat leidde deze week dus tot een afgezet perron, maar dat is lang niet altijd zo. ,,Het hangt natuurlijk enorm van de specifieke situatie af. De conducteur of machinist beoordeelt op zo’n moment wat de beste handelswijze is.’’ Bij het vinden van bagage wordt bijvoorbeeld vaak eerst gekeken of er niemand op het toilet zit.

Lolbroeken

Maar wanneer is een voorwerp in een trein of op een station dan verdacht? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden, stelt Kroeze. ,,Dat is lastig te zeggen. En over de richtlijnen díe we hebben wil ik ook niet veel kwijt. We willen een kwaadwillende niet wijzer maken, maar ook lolbroeken niet op ideeën brengen.’’

In vrijwel alle gevallen die bij de NS worden gemeld blijkt er uiteindelijk sprake van loos alarm. ,,Dan gaat het bijvoorbeeld om iemand die zijn tas is vergeten. Erg vervelend, maar grote risico’s kunnen we natuurlijk niet nemen.’’

Richtlijn