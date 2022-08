Verdachte (47) aangehouden voor gewapende overval op Jumbo in Deventer dankzij ‘veel tips’

Buitenland­se studenten vinden wél onderdak in Deventer: ‘Staan er nog een paar te springen om een woning’

‘Kom niet als je geen woning hebt’, luidt de oproep deze zomer vanuit grote studentensteden als Groningen, Amsterdam en Maastricht richting buitenlandse studenten. Hoe zit dat in Deventer? ,,Iedereen die op tijd was, heeft een huis’’, zegt Steffie Riethorst van hogeschool Saxion. Toch hebben nog niet alle 207 internationale studenten een woonplek gevonden in Deventer.

15 augustus