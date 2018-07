Verdachte aanranding 9-jarig meisje in Deventer speeltuin kreeg eerder al tbs

De man die verdacht wordt van aanranding van een 9-jarig meisje in een speeltuin in Deventer had elfduizend afbeeldingen van jonge meisjes in zijn telefoon staan. Allemaal terwijl ze aan het gymmen zijn. En dat lijkt verdacht veel op de situatie waarin het Deventer meisje is lastiggevallen. De man kreeg bovendien eerder al tbs opgelegd.

Dat bleek vandaag tijdens een pro forma-zitting voor de Zwolse rechtbank. De 35-jarige Abraham L. uit Deventer kan daarom een uitbreiding van zijn tenlastelegging verwachten met de beschuldiging van kinderporno.

In kruis betast

Het nu 10-jarige meisje was op de middag van 19 januari dit jaar aan het spelen in een speeltuin in de wijk Keizerslanden, toen ze op verzoek van een voorbijganger een handstandje ging doen. Daarbij heeft de man haar in haar kruis betast en gevoeld. Het kind is gelijk naar een kennis in de buurt gelopen, die de politie heeft gebeld. De volgende dag kon L. worden aangehouden.

De werkwijze komt sterk overeen met een aanranding die in 2014 in Rijssen heeft plaatsgevonden en waarvoor L. tbs met voorwaarden heeft gekregen. Verschillende getuigen hebben hem die keer met een fiets bij de speeltuin zien staan. Op een vorige zitting ontkende hij een fiets te hebben en ter plekke te zijn geweest: hij zou een alibi hebben. Hij was vandaag niet aanwezig in de rechtszaal. De moeder van het meisje wel. Zij vertelde dat haar dochter EMDR-therapie heeft en intussen wel weer buiten durft te spelen. Ook in de zekerheid dat haar belager vastzit.

Pedofiliestoornis

Inmiddels liggen er twee rapporten van gedragsdeskundigen, die een pedofilie-stoornis hebben vastgesteld bij de Deventenaar, en de kans op herhaling hoog inschatten.

De arrestatie van L. kwam kort nadat een 17-jarige jongen in Deventer was aangehouden na een omvangrijk zedenonderzoek naar aangiften door 25 vrouwen van schennispleging of aanranding. Beide zaken hebben niet met elkaar te maken.