Verdachte bedrijven op zwarte lijst bij gemeenten

Lokale bedrijven moeten de ogen en de oren van politie en gemeenten worden in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Dat is het doel van het Landelijk Informatie en Expertise Centrum, dat met hulp van tien regionale centra strijdt tegen ondermijnende criminaliteit. Met name de groepen rondom drugsproductie moeten in beeld komen, want de problemen die ze veroorzaken nemen in ernst toe, vinden gemeenten.

De gemeente Deventer is een van de eerste gemeenten in Oost-Nederland die ondernemers oproept in actie te komen als ze onraad ruiken. Deventer hield een informatieavond om ondernemers bewust te maken van het feit dat afgelegen loodsen een goede plek zijn om wietplantages te beginnen. Lars van Beek, voorzitter van Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Deventer en zelf ondernemer in de stad, vindt het een goede zaak dat lokale ondernemers verdachte situaties doorgeven. ,,Zo wordt verloedering van bedrijventerreinen gestopt.’’

Drugsafval

De afgelopen weken werden op diverse plaatsen op de Veluwe jerrycans met vermoedelijk chemische drugsafval gevonden. Het is volgens de politie een signaal dat criminele bendes op bedrijfsmatige schaal bezig zijn met de productie van drugs. Tegelijk blijft Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland, waarschuwen dat de georganiseerde misdaad de lokale politiek tracht te infiltreren via de komende raadsverkiezingen.

Voor Deventer is dit alles genoeg reden het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) in kaart te laten brengen welke bedrijfstakken binnen zijn grenzen aantrekkelijk zijn voor drugbendes. Het RIEC heeft toegang tot informatie van zowel politie als gemeenten en de belastingdienst, waardoor meer verbanden zichtbaar worden. Deze informatie is vertrouwelijk maar de gemeente kan hiermee wel gerichter maatregelen nemen

Loodsen

Zo hield Deventer onlangs een informatieavond om ondernemers met bedrijven op industrieterreinen bewust te maken van het feit dat afgelegen loodsen een goede plek zijn om wietplantages te beginnen. Het idee is dat lokale bedrijven actiever gaan opletten en zo de ogen en oren van de politie en gemeente worden. Lars van Beek, voorzitter van Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Deventer en zelf ondernemer in de stad, vindt het een goede zaak dat lokale ondernemers verdachte situaties in de nabije omgeving kunnen gaan doorgeven. ,,Los van de grotere kans op brand bij hennepplantages wordt dan de verloedering van bedrijventerreinen gestopt.’’

Van Beek is er niet bang voor dat bonafide bedrijven waarover een onterechte melding binnenkomt schade zullen oplopen. ,,Er zal niet meteen een inval worden gedaan, het is slechts een aanknopingspunt voor de politie.’’

Bij de vraag waar je als ondernemer zelf op moet letten als het gaat om ‘ondermijning’ is Van Beek helder. ,,Stel, er vestigt zich een nieuwe zaak naast jou die zegt zonnepanelen te verkopen. Maar er zijn nergens panelen of folders in de ontvangstruimte van het bedrijf te bekennen. Dat is wel verdacht.’’

Apeldoorn

Deventer is niet de enige gemeente die op deze manier de inlichtingenpositie probeert te verbeteren. Apeldoorn is gestart met het project ‘ondermijning’ die een strategie tegen deze problemen moet opleveren. Daarnaast financieren de provincies Overijssel en Gelderland voor al hun gemeenten een analyse van het RIEC die in 2019 moet zijn afgerond.

Deze ingrijpende maatregelen zijn volgens de provincies en gemeenten geboden. Er zijn namelijk verontrustend veel criminele samenwerkingsverbanden actief in deze regio, zo blijkt uit onderzoek. In Overijssel heeft de politie 115 bendes geïdentificeerd. Dat staat in de bestuurlijke nota 'Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-Nederland'. Bijna de helft daarvan houdt zich bezig met hennepteelt.

Aantrekkelijk

Gezien de enorme opbrengsten en de relatief lage pakkans in de hennepteelt kan het volgens gemeenten voor legale bedrijven aantrekkelijk zijn de productie van drugs te faciliteren door ze aan panden te helpen of bijvoorbeeld geld wit te wassen.

Voorbeelden die worden genoemd zijn makelaars en notarissen die voor drugsbendes panden regelen om wietplantages in onder te brengen. De Twentse gemeente Oldenzaal loopt voorop in de strijd. Daar is dankzij de tips een zwarte lijst opgesteld met namen van 35 bedrijven en personen prijken waarvan het vermoeden bestaat dat ze connecties hebben met de georganiseerde misdaad.

,,In Deventer is er nog geen zwarte lijst met namen en rugnummers van bedrijven met criminele banden’’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Maar sinds 1 oktober is het programma ‘Aanpak Ondermijnen en Weerbaarheid’ gestart. Dit programma loopt twee jaar. Het moet niet alleen leiden tot een goed systeem om criminele bedrijven te pas af te snijden, maar ook tot een zwarte lijst.’’