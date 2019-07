Verdachte Deventenaar die betrokken zou zijn bij gewelddadige woningoverval in Zutphen vrijgelaten

Een 30-jarige man uit Deventer die afgelopen dinsdag in de Deventer volksbuurt het Rode Dorp is aangehouden door de politie op verdenking van betrokkenheid bij een gewelddadige overval vorig jaar in Zutphen, is weer op vrije voeten. Dat bevestigt de politie na vragen van de Stentor. Of de man nog een verdachte is, is niet bekend.

De gewelddadige overval maakte vorig jaar veel los in Zutphen. De overval vond plaats in de Berkenlaan, in een woonwagen vlakbij het Baudartius College. Twee gemaskerde mannen drongen op 8 juli 2018 de woning binnen, een derde persoon - die Henny of Hennie werd genoemd - wachtte buiten in een auto. Het bejaarde echtpaar werd iets na negen uur 's avonds door de indringers verrast. De vrouw kon al vluchtend ontkomen, de man - destijds 70 jaar oud - raakte in gevecht met een indringer en werd daarna in zijn rug geschoten.

Volkswagen Golf

De politie hield eerder twee mannen aan die de overval zouden hebben gepleegd. Naar een derde verdachte, die dus Henny of Hennie werd genoemd en opvallend blauwe ogen had, was de politie nog op zoek. De derde persoon zou de auto hebben bestuurd die bij het incident is gebruikt, een zwarte Volkswagen Golf met Duitse kentekenplaten. De auto zou enkele weken ervoor zijn gestolen uit de Hungerstraat in Deventer. De verdachte die werd aangehouden, zou deze Hennie of Henny zijn. Hij werd aangehouden in de volksbuurt het Rode Dorp, in de wijk Voorstad, nog geen twee kilometer van de plek waar een jaar eerder de auto was gestolen.

De politie bevestigt nu dat de Deventenaar echter weer is vrijgelaten. Of hij nog verdachte is in de zaak, is niet duidelijk.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde onlangs aandacht aan de woningoverval. Volgens de politie hebben ‘veel tips’ geleid tot de aanvankelijke aanhouding.