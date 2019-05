Verdachte herinnert zich niets van dodelijk ongeval op IJsseldijk bij Diepenveen

Nooit meer de oude

Het slachtoffer zal nooit meer de oude worden. Hij heeft geheugenproblemen. ,,Een vakantie in New York kort voor het ongeval kan ik me niet meer herinneren.’' A. kan zich van het ongeval niets herinneren. Hij had een werkdag van 11,5 uur achter de rug. En hij was in de nacht ervoor wakker gemaakt om te eten. Op de dag van het ongeval was de ramadan begonnen. Hij had tijdens die lange werkdag dus niets gegeten. ,,Bent u achter het stuur in slaap gevallen?’' wilde de officier van justitie weten. A. kon zich dat niet herinneren.