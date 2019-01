Verdachte overval Jumbo Deventer opgepakt

De poging tot winkeloverval werd net voor sluitingstijd zondagavond gepleegd. Het filiaal sloot om 20.00 uur de deuren. De overvaller vertrok onverrichter zake richting het station. Wat opviel aan de man, was dat hij in het Duits trachtte geld te krijgen. Daarbij is geen wapen gebruikt, melden medewerkers van de supermarkt op het Boreelplein maandagmiddag. In de supermarkt gaan de zaken zoals gebruikelijk. ,,De overvalknop is gebruikt en de politie was er heel snel”, willen de medewerkers alleen nog kwijt.