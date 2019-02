Verdachte plofkraak Keizerslanden zit al maand vast

Devente­naar in mei opnieuw voor de rechter voor doden zwangere vriendin Raelitzha

17:00 Harm-Jan L. staat eind mei opnieuw voor de rechter voor het vermoorden van zijn zwangere vriendin Raelitzha (22) in Deventer. Op 29 mei dient het hoger beroep in de zaak van de Deventenaar bij het Gerechtshof in Leeuwarden. L. werd in 2017 werd veroordeeld tot 10 jaar cel en TBS voor het op gruwelijke wijze vermoorden van zijn partner. Die was op dat moment 22 weken zwanger van hun kind.