Verdachte plofkraak Schalkhaar vrijgelaten: ‘Hij was daar toevallig aan het joggen’

De 24-jarige verdachte van het plegen van een plofkraak in Schalkhaar in oktober vorig jaar komt voorlopig op vrije voeten. Dat besloot de rechtbank in Zwolle donderdagavond. Volgens Richie P. heeft hij niets te maken met de plofkraak: hij was aan het joggen.

De plofkraak op 26 oktober leidde tot de nodige commotie. Vanwege de vondst van explosieven bij de pinautomaat aan de Lindeboomsweg werden enkele woningen ontruimd. De vermoedelijke daders gingen er op een scooter vandoor maar kwamen ten val. Een agent rukte een van hen een bivakmuts van zijn hoofd, bleek donderdag uit de regiezitting. De verdachten ontkwamen.

Bloed

Enkele uren later werd Richie P. aangehouden. Volgens de politie kon hij niet verklaren waarom hij met bebloede kleding in het bos aan de Brabantweg liep. Volgens advocaat Joyce de Vries is P. bij toeval aangehouden. Hij was daar aan het joggen en leek op een van de verdachten. Hij had een bebloede hand omdat hij zich tijdens het hardlopen gesneden had. Van enige verwondingen door een val van een scooter is niets gebleken, zei ze.

Volledig scherm De plofkraak richtte veel schade aan in Schalkhaar. © Ronald Hissink

Kenteken

Het OM ziet een mogelijk verband met de plofkraak een dag eerder aan het Karel de Groteplein in Deventer en een mislukte kraak op 19 oktober aan de Laan van Zevenhuizen in Apeldoorn, zo bleek in de rechtbank. Op beelden van die laatste kraak is een wegrijdende scooter te zien met kentekenplaten die onder de zitting zijn gevonden van het voertuig van de daders in Schalkhaar.

Volledig scherm De politie kamde Schalkaar uit bewijsmateriaal. © Ronald Hissink

Dna

Op de regiezitting bleek bovendien dat in een van de drie zaken nog een verdachte is aangehouden. Het Openbaar Ministerie ging daar verder niet op in. Die aanhouding is eerder nog niet naar buiten gebracht. P. ontkent iets met de zaken te maken te hebben. Op de bivakmuts zit dna-materiaal van een onbekende man en van mogelijk vier anderen. Niet uit te sluiten is dat P. een van die vier anderen is. Meer dan dat is er niet, zei de raadsvrouw. De beslissing van de rechters om P. vrij te laten, zorgde voor vreugde in de zaal. De man wordt vrijdag vrijgelaten.