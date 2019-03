Verdachte Proosdijbrand Deventer is 23-jarige dakloze, ontkent alle betrokkenheid

De verdachte van de Proosdijbrand in oktober in Deventer is een 23-jarige dakloze, voor wie de nacht van de brand geen plek volgens hem geen plek meer was in de nachtopvang. Hij ontkent alle betrokkenheid. De rechtbank in Zwolle besloot vanmiddag dat hij langer blijft vastzitten.

Het Openbaar Ministerie beschikt over camerabeelden die de man in de nacht van de brand op de plaats delict zouden plaatsen. Volgens een getuige vroeg de 23-jarige Y.Z. uit Zutphen hem of hij naar ‘rook stonk’ en zei hij dat het ‘per ongeluk’ was gegaan. Ook blijkt hij vastgelegd in de buurt van de brand op camerabeelden. Tijdens zijn aanhouding was hij in het bezit van een aansteker. Hij blijkt ook nog van diefstal met geweld verdacht te worden, eerder op diezelfde dag.

Psychiatrisch centrum

De 23-jarige man was donderdag niet bij de zogenaamde Pro Forma-zitting aanwezig. Hij verklaarde bij de politie dat er die nacht geen plek voor hem was in de nachtopvang, en dat hij daarom op straat rond zwierf. De man verblijft op dit moment in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in Vught. Daar wordt onderzoek gedaan naar zijn geestelijke gesteldheid. Volgens zijn advocaat Mariska Pekkeriet werden er in het verleden meerdere stoornissen bij de man vastgesteld. ,,Ik ben geen psychiater, maar ik zou hem misschien als zwakbegaafd kwalificeren.‘’

Turkse kop

Pekkeriet vroeg bij de rechtbank om de jonge Zutphenaar in afwachting van zijn rechtszaak vrij te laten. De man ontkent en zegt zelf niets met de brand van doen te hebben gehad. Volgens haar is er onvoldoende bewijs om de man langer vast te houden. In een van de getuigenverklaringen wordt de man bovendien omschreven als iemand met een ‘Turkse kop’. ,,Die heb ik niet kunnen ontdekken. Ik vraag me bovendien af wat daar mee bedoeld wordt.‘’ Volgens Pekkeriet speelt er bovendien een conflict tussen de verdachte en de getuige die de belastende verklaring

Bovendien zouden er getuigenverklaringen zijn, die er op zouden duiden dat de brand door vuurwerk ontstaan zou zijn, niet door brandstichting. De officier van justitie zegt daar niet aan te twijfelen; hij vindt dan ook dat Y.Z. moet blijven vastzitten. De rechtbank was het daar mee eens. In mei dient hij opnieuw voor de rechter te verschijnen, dan wordt zijn zaak inhoudelijk behandeld.

In de nacht van de brand leek ook nog op in ieder geval één andere plek een poging tot brandstichting te zijn gedaan. Volgens zijn advocaat is de Zutphenaar echter maar voor één brand in beeld.