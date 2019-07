Verdachte schietpartij nog op de vlucht

Verdachte steekinci­dent Vonder­straat blijft langer vastzitten

15:08 De 50-jarige man uit Deventer die zondag 7 juli werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident in de Vonderstraat in de Deventer woonwijk De Hoven blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vorige week besloten. Het voorarrest van de man is toen verlengd met veertien dagen.