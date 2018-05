Verdachte uit Raalte in zaak terrorismefinanciering vrijgelaten, Deventenaar langer vast

De twee mannen zijn maandag 26 maart opgepakt door de FIOD, de opsporingsdienst van de belastingdienst, in een onderzoek naar wat 'Hawala-bankieren' wordt genoemd. Die dag zijn in Deventer en omgeving vijf woningen doorzocht. Er is administratie in beslag genomen en ruim 15.000 euro aan contant geld. Ook vond die dag een doorzoeking plaats bij het in Deventer gevestigde productiebedrijf Werkmakelaar-Oost, waar een getuige in de zaak is gehoord.