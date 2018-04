Verdachte van aanranding jong meisje in Deventer blijft in cel

Terwijl een jong meisje in Deventer een handstand deed, werd ze in haar schaamstreek betast door een man. Was het de 35-jarige Abraham L. die voor exact hetzelfde feit eerder tbs kreeg opgelegd?

De overeenkomst van de werkwijze van de dader in Deventer komt zeer sterk overeen met een eerder feit uit 2014 in Rijssen waarvoor L. is veroordeeld. Uit de omschrijving van het uiterlijk van de dader door het slachtoffer uit Deventer werd L. eruit gepikt.

Leugens

Toen hij werd aangehouden, kwam hij eerst met leugens, zei de officier van justitie. Zijn huisgenoot zei dat hij te laat thuiskwam. Het enige dat niet lijkt te kloppen, is het dna dat op het plaats-delict is aangetroffen. Want dat blijkt niet van de inmiddels in detentie verblijvende man te zijn.

Zijn raadsvrouw meende dat het bewijs slechts flinterdun is. Hij heeft een alibi die zijn huisgenoot kan verschaffen. De dader reed op een herenfiets, maar L. heeft helemaal geen fiets. En iemand die voldeed aan het door het meisje gegeven signalement is gezien op een moment dat haar cliënt aantoonbaar aan het werk was. Zij vond het tijd om L. op vrije voeten te stellen. Zodat hij thuis bij zijn ouders kan wonen om zo verder te werken aan zijn behandeling.

Psychiater