Verdachte van steekpartij binnenstad Deventer blijft vastzitten

Maurice en zijn Deventer Walrusclub hebben dé oplossing om je voor te bereiden op een energiebe­spa­ren­de winter

De verwarming een graadje lager, koud douchen en je tochtige huis isoleren. Nederland is in crisistijden volop energie aan het besparen. Maar kunnen we eigenlijk nog wel tegen de kou? Een steeds grotere groep winterzwemmers in Deventer weet wel hoe dat moet. ,,Een paar graden kouder douchen moet wel kunnen.’’

16 oktober