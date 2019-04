Verdachte van verkrachting in Deventer komt vrij

POLL 'Meadow verpest het uitzicht’; overburen niet blij met rommelige horeca op stads­strand Deventer

11:08 Bewoners van de Wellekade in Deventer vinden dat hun uitzicht wordt verpest door het pand van horecazaak Meadow op het nieuwe stadsstrand. Met name het rommelige gezicht en het wegblijven van wild in de omgeving is wat hen stoort. ,,Het lijkt wel een ouderwets woonwagenpark.''