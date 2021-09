Verdachten Deventer vuurwerkbom moeten vrezen voor langer in gevangenis: ‘Dit was spelen met levens’

De knal was enorm, op 1 januari 2020 om 1.54 uur op de Havezatelaan in Deventer. De gevolgen groot, gezien de waslijst aan materiële schade die werd voorgelezen door de rechter in Zwolle: ramen, auto’s, gordijnen, kozijnen, garagedeuren. Er kwam van alles voorbij. De kosten lopen in de tienduizenden euro’s. Bovendien zijn er mensen die fysieke en psychische klachten hebben overgehouden aan de ontploffing in hun buurt.