Verdriet bij Deventer stadsstrand over gejatte donatiebox voor zeldzame kinderziekte: ‘Willen in gesprek’

Na het hoogwater en de lange coronapauze is het druk bij het stadsstrand. Het terras zit vol. Mensen genieten van het zomerzonnetje. Evelien Janssen is er blij mee. Over de diefstal wil ze woensdagmiddag niet veel kwijt. ,,De box zit normaal altijd vast, maar nu even niet. Dat geeft blijkbaar een vrijbrief om het mee te nemen. We gaan zeker aangifte doen, want we hebben het vol op beeld. Dus het is niet zomaar gebeurd.’’