‘Verdrievoudiging in Deventer van honden die last hebben van processierups’

Je hoeft niet met jouw hond onder een eikenboom door te lopen om geraakt te worden door de brandende netelharen van de eikenprocessierups, weet dierenarts Herman Aa. ,,Het is belangrijk om te beseffen dat die haartjes door harde wind en regen kunnen verwaaien. Die komen dan terecht in plantsoenen. En ook op het oppervlaktewater van vijvertjes en stromend water als de IJssel.’’

Ook katten

Honden die het water drinken of erin zwemmen komen zo alsnog in aanraking met de irriterende haartjes. En in Deventer is het dit jaar vaak raak. ,,Ik krijg nu dagelijks één of twee honden binnen vanwege de processierups. Ook wel katten trouwens. Er komen zeker drie keer zoveel gevallen langs. Voorgaande jaren had ik ze ook wel maar nu is het de één na de ander.’’

Darmklachten en opgeblazen kop

De ziektebeelden zijn vaak genoeg bij honden niet de kenmerkende jeuk die mensen ervaren. ,,Het ene dier heeft behoorlijke darmklachten omdat de haartjes in het darmkanaal terecht zijn gekomen, de ander is sloom en de volgende heeft last van de ogen.’’

De grote opgeblazen koppen van honden die bij het zoeken en snuffelen hun snoet in een nest vol processierups staken, ziet Aa dit jaar opvallend genoeg wel een stuk minder.

Dat vindt Mirjam van Kafoe, dierenarts bij praktijk De Graafschap Dierenartsen Ruurlo niet verrassend. ,,Eigenaren van honden zijn zich er toch wel beter bewust van. We zagen dit jaar aan het begin van het seizoen wel een piek. Maar nu hebben we niet meer of minder gevallen dan voorgaande jaren. En dat terwijl er wel meer processierupshaarden zijn dan vorig jaar. Dus ik denk dat de eigenaren echt voorzichtiger zijn geworden.’’

Minder het bos in

Dierenkliniek Coenen in Zutphen heeft vorig jaar en dit jaar hondenbezitters met een kleine campagne extra geïnformeerd over de risico’s van de eikenprocessierups. Volgens de praktijkassistente Tamara is het heel goed mogelijk dat mensen daarom gedurende deze periode minder het bos in gaan.

,,Ik vind dat wel een uiterste,’’ zegt dierenarts Diederick Karthaus van de praktijk Olst-Wijhe. ,,Je perkt dan wel heel erg de leefwereld in van jouw hond. Net zoals als je ze niet zou laten zwemmen in de IJssel omdat er misschien blauwalg is.’’

Niet door angst laten regeren

Karthaus wil de problemen met de processierups niet bagatelliseren. ,,Het is heel goed om je dieren te beschermen. Maar we moeten wel opletten om niet door angst geregeerd te worden. Gewoon goed opletten en het gezonde verstand gebruiken.’’