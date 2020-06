Verdubbeling aantal corona-besmettingen in Voorst door uitbraak bij visverwerker: van 10 naar 22

VIDEO Van topsport naar topzorg, koelvesten als goudmijn in Deventer: ‘Corona heeft voor groeistuip ge­zorgd’

12:25 Hij begon in de sportwereld, maar de koelvesten van Inuteq uit Deventer zijn nu ook bekend bij brandweer, hoogovens en zorginstellingen. Over de hele wereld. En hoe dubbel ook, de coronacrisis heeft het bedrijf een impuls gegeven, zegt directeur Rein Bokslag. ,,Ik zal niet zeggen dat het onze redding is geweest, maar het zorgt wel voor een groeistuip.”