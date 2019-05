Verdwaald reetje met verdovingsgeweer gered uit woonwijk Deventer

Video Weglopen mag soms bij eigenzin­nig Deventer Op Stelten 2019: ,,Het is geen Joop van den Ende”

11:42 De 23 editie van Deventer op Stelten is volgens de organisatie een editie met lef. Naast het gebruikelijke spektakel is ruimte voor ingewikkelder, minder toegankelijk theater. ,,Het is geen Joop van den Ende-programmering. Het is ook helemaal niet erg als af en toe iemand wegloopt.”