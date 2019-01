Verdwenen buurt-supermarkt is voorgoed weg

Gedurende het een uur durende interview hoeft Ronald Lipholt (50) slechts één keer even weg om een klant te helpen. Het is illustratief voor de lastige tijden die hij en zijn vrouw beleven met hun supermarkt Lekker Makkelijk in Lettele. Sinds 1999 runt het echtpaar de winkel. Volgens de ondernemer ging het de eerste jaren senang, maar is het 'sinds de crisis wel erg lastig geworden'. Al een paar jaar hikte hij er tegenaan: zullen we de winkel weg doen? Zijn vrouw heeft het nog een poosje weten tegen te houden, maar vorig najaar was ook zij 'om'. Het winkelpand staat nu een klein half jaar te koop.