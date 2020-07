Verhuizing dementerende ouderen Voorst uitgesteld: ‘Er dreigde hier een drama’

De verhuizing van zes dementerende ouderen in Voorst is tot 1 oktober uitgesteld. Dat is de uitkomst van intensieve onderhandelingen bij de rechtbank in Zwolle vandaag.

Eigenlijk zouden de zes ouderen zaterdag van De Benring in Voorst moeten verhuizen naar een ander tehuis van zorgaanbieder Sensire in Twello, die de zorg in Voorst financieel niet meer rond krijgt.

Daar kwam bijna heel Voorst tegen in opstand, omdat ze hun ouderen in hun eigen dorp willen houden. Zorgverlener Sensire zegt echter het financieel niet meer te kunnen bolwerken om voor slechts zes mensen de intensieve 24-uurszorg in stand te houden. Met meer mensen bij elkaar op één plek in Twello is dat wel rendabel, zegt Sensire.

De Zonneburg

De woonzorgcoöperatie Voorst, die de belangen van de bewoners behartigt, verzet zich hier fel tegen. Na een lange zitting bij de rechtbank in Zwolle waar naar een uitkomst werd gezocht, krijgt de coöperatie nu de tijd om deze week overleg te voeren met zorgresidentie de Zonneburg in Voorst om de zorg voor de zes mensen over te nemen.

1 december

De woonzorgcoöperatie vroeg in eerste instantie bij de kortgeding-rechter om de verhuizing op zijn minst uit te stellen tot 1 december. Het besluit om te moeten verhuizen viel pas vorige week en komend weekend zouden de ouderen al overgeplaatst worden.

,,Er vindt hier een groot drama plaats", zei advocaat Sebastiaan Garvelink namens de bewoners. Hij illustreerde dat met de situatie van de 89-jarige meneer Gierman, die begin dit jaar met cardiovasculaire dementie naar kleinschalig wonen op de Benring verhuisde. Zijn vrouw woont aan de overkant van de straat en kan haar man elke dag opzoeken. ,,Niets wees erop dat dat maar van korte duur zou zijn en nu krijgt hij plompverloren te horen dat hij weg moet. Ze worden uit elkaar gerukt.”

Geen argument

Volgens de advocaat is er sinds het besluit tot verhuizen bovendien geen enkel overtuigend argument genoemd voor de verhuizing. Die zet volgens de advocaat bovendien een ‘keten van verval’ in in de Benring. Andere zorgaanbieders in het gebouw, zoals 's Heeren Loo voor verstandelijk beperkten, zouden het ook moeilijk krijgen.

Volgens zorgkantoor Midden IJssel is de verplichting van het bieden van zorg geen garantie voor het bieden van die zorg op een bepaalde plek. ,,Als de continuïteit in het geding is, moet het zorgkantoor zorgen dat die alsnog gewaarborgd wordt, desnoods op een andere plek", betoogde advocaat Hamza Zourakhti namens Midden IJssel. ,,Natuurlijk begrijpen wij dat verhuizing gevoelig ligt. We hebben meegekeken naar andere oplossingen, maar die zijn er niet.”

Redelijke afstand

Het zorgkantoor en Sensire vinden uitstel tot december te duur en na lange onderhandelingen werd tot 1 oktober als deadline besloten. De woonzorgcoöpratie krijgt tot die dag de de kans om zelf met een oplossing te komen. Sensire en het zorgkantoor delen de extra kosten die met het uitstel gemoeid zijn.