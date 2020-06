Verhuizing naar Colmschate valt af voor Burgerweeshuis in zoektocht naar vernieuwd poppodium

Eenper­soons­the­a­ter uit een koker is het antwoord van TamTam in Deventer op coronare­gels

4 juni Vervreemdend en intiem is het als je in je uppie in de buis kijkt. Je waant je een paar minuten in een compleet andere wereld. De knalgele auto rijdt door een veranderend landschap in een buis van nog geen dertig centimeter doorsnede, maar een lengte van 2,60 meter. Ruimschoots binnen de normen van de nieuwe anderhalvemeterrealiteit.