Verkeer langs IJssel in Deventer muurvast door aanrijding auto’s onder spoorbrug

Jan Jaap Kolkman verlaat Deventer politiek: ‘Stap van wethouder naar raadslid lastiger’

PvdA-icoon Jan Jaap Kolkman (62) keert de Deventer politiek de rug toe. De geboren en getogen Deventenaar, politiek gepokt en gemazeld in het Rotterdamse, vindt het welletjes. ,,Tuurlijk hoor je in Deventer gemopper, maar zo lang dat gaat over een fietspad of onkruidbeheer, denk ik: zo slecht gaat het niet.”

9:06