Verkeer muurvast in Deventer tijdens ochtendspits, ook rest week druk door afsluiting Welle?

UPDATEDeventer beleefde een opvallend drukke ochtendspits deze dinsdagmorgen. Verkeer in de stad stond op diverse doorgaande wegen vast, met lange files tot gevolg. Bijvoorbeeld op de Singel was er een lange rij auto's. De drukte was rond 9 uur opgelost, maar is het woensdag en donderdag weer mis?

Dat is niet uit te sluiten. Want behalve een lange file door een ongeval op de A1 was waarschijnlijk een andere reden voor de drukte de afsluiting van de Welle, alhoewel die ‘pas’ om 9 uur inging. De doorgaande weg is ook woensdag en donderdag vanaf die tijd (tot 16 uur) volledig afgesloten voor het verkeer.

Hoe dan ook was het druk dinsdagmorgen in Deventer. Op de Welle, maar op bijvoorbeeld de Handelskade en Singel was het enige tijd stilstaan en stapvoets rijden. Op het Hanzetracé en bij de Wilhelminabrug was er ook amper door komen aan. De drukte nam rond 9 uur af.

Het betekende dat veel verkeer een weg zocht door de stad en de provinciale weg van over de IJssel naar Colmschate/Holten. En vice versa.

Wat betreft de afsluiting van de Welle: die heeft te maken met werkzaamheden om het voorterrein voor filmtheater Mimik af te ronden. Dat is inclusief het veelbesproken fietspad, dat mede dankzij een handtekeningenactie onder Deventenaren vorig jaar uiteindelijk is blijven liggen op de vertrouwde plek, bínnen de stadsmuur. En niet - zoals de gemeente eigenlijk wilde - op de Welle zou komen te liggen. Het fietspad is overigens allang klaar, de iets aangepaste inrichting van de Welle nog niet.

De situatie leidde in de stad tot auto's die draaiden en keerden, of zelfs via het fietspad probeerden de drukte te ontvluchten. Fietsers hadden - uiteraard - nergens last van. ,,Ga toch fietsen, met dit lekkere weer toch?”, aldus een vrouw, terwijl ze vrolijk een rij auto‘s passeerde op de Singel.