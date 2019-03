Verkeer negeert massaal verbod op Zandweerd; bijna tachtig boetes

Sluipverkeer

Het sluipverkeer is momenteel aanwezig in de wijk doordat de vlakbijgelegen rotonde Zamenhofplein opgebroken is. Er geldt een omleidingsroute via de Johannes Sinthenstraat. Het verkeer dat op de bon is geslingerd komt vanaf de Zwolseweg ook in die straat terecht, maar mag niet het deel in dat eenrichtingsverkeer is. Dat komt daar vermoedelijk toch terecht om een stuk omrijden door de wijk te voorkomen.