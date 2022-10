Verkeer vast rond Deventer door mist: botsing auto met vrachtwagen veroorzaakt flinke file

Met Video Alenka (42) bouwt haar eerste kerstdorp in Deventer tuincen­trum: ‘Priegel­werk is het leukste wat er is’

Van werken tussen de planten naar het opbouwen van miniatuurkersttaferelen: Alenka Woudsma mag aan de bak. De 42-jarige Deventerse is amper een half jaar in dienst bij de Intratuin en is nu al medeverantwoordelijk voor het kerstdorp. ,,Ik vind priegelwerk het leukste wat er is.”

14 oktober