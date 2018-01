Verkeerschaos op ‘groen’ Churchillplein in Deventer: verduidelijking in aantocht

videoDe nieuwe tijdelijke inrichting van het Churchillplein was nog geen 24 uur een feit. Toch volgden er gauw klachten over de verkeerssituatie en de gemeente Deventer deelt de mening van de beklaagden. De aannemer zorgt voor verduidelijking op het ‘groene kruispunt’.

De zoveelste verandering in de infrastructuur van Deventer is in volle gang. De kronkel wordt uit het Churchillplein gehaald. De gevolgen: een verkeerschaos van jewelste. Wie vanaf de Stationsstraat naar de Brinkgreverweg rijdt, moet rekening houden met tegemoetkomend verkeer vanaf de Handelskade. Geen voorrang meer. Iedereen tegelijk groen.

Pijnpunt

De gemeente erkent het pijnpunt. ,,Dinsdag is de gemeente zelf gaan kijken op het punt. De vernieuwde afstelling van de verkeerslichten moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. De verduidelijking kan beter, dus zorgt de aannemer woensdagochtend voor meer borden”, vertelt woordvoerder Maarten-Jan Stuurman.

En die verduidelijking is gauw nodig. Meerdere stoplichten krijgen tegelijk groen, waar dat voorheen niet het geval was. Mensen die dagelijks over het Churchillplein rijden, moeten duidelijk wennen aan de nieuwe situatie. Sta vijftien minuten bij het kruispunt en je ziet het meerdere keren bijna fout gaan.

Afsluiting

Door de werkzaamheden is de Keizerstraat is in elk geval afgesloten. Al het verkeer wordt omgeleid via de Handelskade-Leeuwenbrug. Verkeer dat toch de Keizerstraat wil bereiken kan omrijden via de Pikeursbaan, waar de toegangspaal omlaag staat. Naar verwachting gaat de Keizerstraat halverwege april 2018 weer open.