Verkeersmaatregelen maken ook Bergkwartier in Deventer coronaproof

Wethouder positief over coronacir­kels, maar niet direct in Deventer parken

28 mei De coronacirkel, al een fenomeen in New York en Rotterdam, duikt mogelijk ook in Deventer op. Het moet helpen dat mensen in bijvoorbeeld parken en op andere drukke plekken voldoende afstand houden in coronatijden. ,,Ik denk wel dat je met deze cirkels in parken her en der terughoudend moet zijn‘’, reageert wethouder Frits Rorink (CDA).