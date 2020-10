Verkeersorganisatie wil drempels in strijd tegen hardrijders door Voorst, maar gemeente niet enthousiast

Inwoners van Bathmen maken coronalied voor dorpsgeno­ten

11 oktober Blijf thuis, was de strekking van de brief die alle inwoners van Bathmen begin deze maand ontvingen van hun burgemeester. Het dorp in de gemeente Deventer is daarop in vrijwillige lockdown gegaan. Om elkaar een hart onder de riem te steken, hebben Bathmense ‘artiesten’ een heus coronalied gemaakt.