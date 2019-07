Verkeerspsycholoog na debacle in Deventer: ‘Jonge vrijwilliger moet geen verkeer regelen’

Jonge vrijwilligers die bij evenementen helpen, moeten niet ingezet worden om het verkeer in goede banen te leiden, zelfs niet als het alleen om fietsers gaat. Dat zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. De scoutinggroep die jonge leden leverde om bij Deventer op Stelten te helpen, zal daarom volgend jaar extra kritisch kijken naar de taken die ze krijgen toebedeeld.

Aanleiding is het verbale geweld dat de 15-jarige Madelief Groot vrijdagavond over zich heen kreeg toen ze fietsers attendeerde op het eenrichtingsverkeer bij de Leeuwenbrug. Het lid van scoutinggroep President Steyn uit Diepenveen werd uitgescholden en fietsers die een andere route werd gewezen, wensten haar allerlei nare ziektes toe.

,,We weten inmiddels hoe agressief mensen kunnen reageren in het verkeer, dus daar moet je kinderen absoluut niet aan blootstellen”, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. ,,Het risico is gewoon veel te groot dat het misgaat. Iemand van 15 is daarvoor simpelweg te jong en kan vanwege die leeftijd juist nog meer agressie oproepen. Er zijn mensen die niet willen dat ze op hun gedrag worden aangesproken door een minderjarige.”

Alleen

Madelief Groot stond vrijdagavond op sommige momenten alleen haar werk te doen. In eerste instantie stond ze samen bij de brug met aan clubgenoot van de scouting, maar die was nodig op een andere plek in de stad. Ook stond een groot deel van de avond een officiële verkeersregelaar in de buurt, maar uiteindelijk stond ze er ook alleen voor. ,,En toen ging het mis”, zegt ze. Scheldpartijen werden haar deel en één man dreigde haar omver te rijden.

Volgens Anjo de Bont van de organisatie van Deventer op Stelten was Groot onderdeel van de publieksbegeleiding en geen verkeersregelaar. ,,Door de hele stad stonden zo'n dertig echte verkeersregelaars en een aantal toezichthouders, aangevuld met publieksbegeleiders, zoals mensen van de scouting. Deze laatste groep wordt zeker niet ingezet als het om het regelen van autoverkeer gaat. Maar er lopen op zo’n drukke avond wel eens wat dingen door elkaar. Dit soort gedrag zegt meer over de mensen dan over de organisatie.‘’

Evalueren

Toch zegt ook Deventer op Stelten dat de gebeurtenissen geëvalueerd zullen worden en dat de scheldkanonnades richting Madelief serieus genomen worden. Of ze de vrijwilligers volgend jaar niet meer op deze manier inzetten, kan de organisatie nog niet zeggen.

Scoutingroep President Steyn werkt, net als nog enkele scoutingverenigingen uit de buurt, al sinds het prille begin in 1997 mee aan het culturele evenement in Deventer. Daarmee verdienen de leden een zakcentje bij om de zomerkampen deels te bekostigen. ,,We zullen de leden de volgende keer aangeven dat ze zich nog sneller moeten melden als ze zich niet prettig voelen in een bepaalde situatie. Dan worden ze daar weggehaald”, zegt voorzitter Gerrit Frits.