Verkeersregelaar (51) overlijdt na aanrijding met shovel bij Lettele

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van buurtschap Oude Molen. Daar wordt momenteel in opdracht van de provincie Overijssel de N344 aangepakt. In verband met die werkzaamheden is de weg afgesloten en enkel toegankelijk voor aanwonenden, werkverkeer en hulpdiensten.

Eén van de aanwonenden raakte onwel en werd tussen twaalf en half één door een ambulance thuis opgehaald. Om de ambulance goed langs de werkzaamheden te leiden, reed een verkeersregelaar op een driewielige motor voor de ziekenwagen uit. Maar daarbij ging het vreselijk mis.

De motorrijder kwam door onbekende oorzaak in botsing met een shovel. De bestuurder, een 51-jarige man uit Enschede, overleefde die klap niet.

Volledig scherm De motor waar de man op reed. © News United / Rens Hulman

Karin Rog is directeur bij de TWW wegenbouw, het bedrijf dat betrokken is bij de reconstructie van de N344. Ze noemt het incident van vandaag ‘ontzettend treurig’. ,,Deze verkeersregelaar was ontzettend ervaren. Zowel op de motor als op de shovel. Of hij de shovel over het hoofd zag of de shovel hem, dat weten wij nog niet. Dat wordt nu onderzocht.’’

Slachtofferhulp

Het werk langs de weg is nog steeds aan de gang, maar de sfeer is bedrukt. De mannen doen stil hun werk. Volgens Rog waren een paar van de collega’s getuige van het drama. Voor hen is vanwege de impact van het ongeval in het politiebureau in Deventer een ruimte ingericht. Hier worden ze opgevangen door agenten en kunnen ze hulp krijgen van Slachtofferhulp Nederland.

Shovelbestuurder

De aanrijding wordt onderzocht door de Verkeersongevallen Analyse (VOA). Gekeken wordt of een van de betrokkenen iets te verwijten valt of dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Om die reden is de bestuurder van de shovel, een 66-jarige man uit de gemeente Tubbergen, aangehouden. Hij werkt voor onderaannemer Reef-Strukton uit Oldenzaal.

Omdat het om een bedrijfsongeval gaat, doet de Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) doet ook onderzoek. Woordvoerder Paul van der Burg kan nog weinig kwijt over de zaak: ,,In het belang van het onderzoek doen we op dit moment nog geen uitspraken’’.