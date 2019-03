Verkeersruzie eindigt in aanhouding in Deventer

Auto en vrachtwa­gen botsen op Magrijnen­en­k in Deventer

18:18 Op de Magrijnenenk in de Deventer wijk Keizerslanden is donderdagmiddag een personenauto op een vrachtwagen geknald. De weg is hierdoor tijdelijk dicht geweest tussen de kruising Hoge Hondstraat en het winkelcentrum Keizerslanden. Verkeer ondervond hierdoor flinke hinder.