Verkeersruzie ontaardt in worstelpartij op Zwolseweg in Deventer: ‘Ik lag in het glas van mijn eigen auto!’

Vrienden van verongeluk­te scholiere (17) leggen bloemen op onheils­plek Deventer: ‘Dit is heel moeilijk’

20 april Een dag nadat een 17-jarige scholiere omkwam bij een aanrijding met een vrachtwagen is er een herdenkingsplek voor haar ingericht. Op het kruispunt van de Oerdijk en de N348 in Deventer liggen bloemen en steunbetuigingen aan familie. ,,Dat ze er niet meer is, is gewoon heel moeilijk’’, zegt Shewin, een vriend van haar, als hij verse bloemen komt leggen.