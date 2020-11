Verkeersruzie op A1 bij Deventer blijkt poging tot doodslag: slachtoffer in ziekenhuis

Het incident op de vluchtstrook langs de A1 ter hoogte van Deventer was ernstiger dan zich aanvankelijk liet aanzien. Wat gisteren nog een verkeersruzie leek, omschrijft de politie in Deventer vandaag als ‘een poging tot doodslag’. De politie is daarom nu op zoek naar getuigen: passerende automobilisten die hebben gezien wat er is gebeurd.

Geel bedrijfsbusje

Het incident vond dinsdag omstreeks 15.45 uur plaats op de vluchtstrook van de A1 ter hoogte van hectometerpaaltje 104.1. Hierbij waren een grijze personenauto en een geel bedrijfsbusje betrokken. Beide voertuigen reden op de A1, ter hoogte van Deventer, in de richting van Apeldoorn. Deze voertuigen stopten op de vluchtstrook. De inzittenden stapten uit en daarna had een worsteling plaats.

Twee aanhoudingen

Voor het gevecht op de vluchtstrook zijn een 17-jarige vrouw uit Den Haag en een 20-jarige man uit Naaldwijk aangehouden. Over waarom er nu sprake is van ‘poging tot doodslag’ zegt politiewoordvoerder Sven Strijbosch: ,,We weten dat er een handgemeen was en een worsteling. Het slachtoffer was flink toegetakeld en ligt nu in het ziekenhuis.”